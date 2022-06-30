Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası

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Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Sorumlu Haber Müdürü M. Birol Güger, Cumhuriyet TV'de Madrid'de gerçekleştirilen NATO Ziversi'nde alınan kararları ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 17:37


NATO NATO Liderler Zirvesi NATO ülkeleri madrid

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