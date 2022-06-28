Tuvaletini yaparken 'falezlerden' düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi

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Yavuz Özcan Parkı'nda tuvaletini yapmak isteyen Yasin Gökmen (43), 30 metrelik falezlerden ayağı kayınca dengesini kaybederek 15 metre yuvarlandı. Omzundan yaralandığı belirlenen Gökmen, hastaneye kaldırıldı.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:04

Antalya'da, gece 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri aşan Yasin Gökmen, tuvaletini yaparken dengesini kaybedip düştü. 15 metre yuvarlanan Gökmen, sabah ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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