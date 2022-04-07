Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:24

Yangın, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuzla İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Giriş kattan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.







