Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
Tuzla'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 işçiden haber alınamıyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi İstanbul'un birçok ilçesinden duyuldu.
Fabrikada yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
Hasar havadan da görüntülendi.
Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
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