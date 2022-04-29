Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi

29 Nisan 2022 Cuma, 13:56

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi İstanbul'un birçok ilçesinden duyuldu.

Fabrikada yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

Hasar havadan da görüntülendi.

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.