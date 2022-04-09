Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 11:06

Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki boya imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

