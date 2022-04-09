Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı
İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki boya imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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