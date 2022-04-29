Tuzla'da erkek berberinde düzensiz göçmenler için 'gizli geçit' bulundu

29 Nisan 2022 Cuma, 09:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Tuzla'daki bir erkek berberinin içinde gizli geçit aracılığıyla ulaşılan dairenin şok evi olarak kullanıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya veren A.G. gözaltına alındı.



