Tuzla'da erkek berberinde düzensiz göçmenler için 'gizli geçit' bulundu

Abone Ol google-news

İstanbul Tuzla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, bir erkek berberinin içinde gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ve iş yeri sorumlusu hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 09:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Tuzla'daki bir erkek berberinin içinde gizli geçit aracılığıyla ulaşılan dairenin şok evi olarak kullanıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya veren A.G. gözaltına alındı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler