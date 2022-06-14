TV'de bunu da gördük: Didem Arslan Yılmaz'ın 'Vazgeçme' programında bir garip canlandırma

14 Haziran 2022 Salı, 15:40

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' porgramında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Bodrumlu Gamze'nin ölümünün sır perdesi aralanırken canlı yayına katılan bir yakını Gamze ile ilgili yaşadıklarını son ayrıntısına kadar anlattı.

"OTURDUM, OTURDUM, OTURDUM, IKINDIM, IKINDIM, IKINDIM..."

Anlatma sırasında canlandırma yapmasını da isteyen Turcen Sakallıoğlu, tuvalette olduğu anları canlandırdı. Kabız olduğu ayrıntısını bile veren Sakallıoğlu, "Tuvalete sıkı sıkı koşarak gittim. Tuvalete gidiyormuş gibi yapalım. Durdum orada, yaptım. Ben tuvaletimi yaptım, oturdum. Kabızım da... Ezan okunuyor. Oturdum, oturdum, oturdum, ıkındım, ıkındım, ıkındım... Otururken ben kalkmadan ezan bitti. Ondan sonra kalktım. Yıkadım. Giyindim, ettim. Hemen yanı başında lavabo var. Lavaboda güzel sabunladım ettim, ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Elimi sildim tekrar, yemenime sildim tekrar" diyerek yaşanılanları anlattı.

Öte yandan bu anlar ise sosyal medyada viral oldu.