Uçak kanadında 19 Mayıs zeybeği

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:42

İzmir'deki Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın bünyesindeki Ege Atletik Spor Kulübü öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sıra dışı bir kutlama yaptı.

Öğrenciler, Türk Hava Yolları'ndan satın alınıp Güzelbahçe Yelki'deki yerleşkenin bahçesine konulan Airbus-310 tipi eski kargo uçağının kanatlarında zeybek oynadı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden öğrencilerin 19 Mayıs kutlaması ilgi çekti.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “İçinde robotik kodlama ve yazılım, İngilizce derslerinin verildiği uçağımız bu defa da farklı bir amaca hizmet etti. Uçağın kanadında Ege zeybeklerinin en güzel örneğini sunan öğrencilerimiz, sergiledikleri oyunla hepimizi hayran bıraktı” dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda parçalarına ayrılan dev uçak, 2018 yılında, 15 TIR'la ve yaklaşık 1 milyon TL maliyetle İzmir'e getirilip okulun Güzelbahçe'deki kampüsüne yerleştirilmişti.