Uçakta taciz iddiası! Şüpheli uçaktan indirildi

03 Haziran 2021 Perşembe, 14:18

Olay dün akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'a getirmek üzere yola çıkmaya hazırlanan yolcu uçağında kapılar kapandıktan sonra üç kadın yolcu, bir erkek yolcunun kendilerini sözle ve gözle taciz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. Şikayet üzerine uçağa gelen polis, kadın yolcuları taciz ettiği ileri sürülen kişi uçaktan çıkartıp ifadesini almak üzere havalimanı polis merkezine götürdü. Uçak yaşanan olaylar sebebiyle yaklaşık 50 dakika sonra yoluna devam ederken, gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Bu arada bazı yolcular ise gecikmeye tepki gösterdi.