Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.
Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenski, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.
Zelenski, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.
İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" diye konuştu.
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