Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Ümraniye ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esenkent Mahallesi Barlas Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geri dönüşüm tesisinin her tarafına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın sonucu plastik, kağıt, metal ve elektronik atıkların depolandığı tesiste büyük çapta maddi hasar oluştu.
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