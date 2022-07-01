Ümraniye'deki kadın cinayetinde yeni gelişme!
İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak istemeyen Nilgün Söken'i aralarında çıkan tartışma sonrasında tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Celaleddin Uygur gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan şahıslar arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı.
Yalova'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Celaleddin Uygur, İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak istemeyen 56 yaşındaki Nilgün Söken ile kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen Mehmet Celalettin Uygur, tabancayla Söken'e bir el ateş etti.
Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Nilgün Söken'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Söken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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