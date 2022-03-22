Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp

22 Mart 2022 Salı, 14:37

Olay, Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü Pirinkayalar mevkisinde 18 Mart saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Furkan Polat, akşam saatlerinde Pirinkayalar mevkisine park ettiği aracına, ailesine yazdığı notu bıraktıktan sonra kayboldu. Polat'tan haber alamayan yakınları Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, Furkan Polat'ın aracını Pirinkayalar bölgesinde park edilmiş halde buldu. Jandarma, aracın bagaj kısmında cüzdanı bulunan ve Tortum Gölü'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Furkan Polat için arama çalışması başlattı. Erzurum AFAD, JAK, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de aramalara katıldı. AFAD ve JAK'tan 10 dalgıç gölde arama yaptı. Ekiplerin gölde günlerdir yaptıkları aramalarda Furkan Polat'tan henüz bir ize rastlanmadı. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, gölde yapılan aramalardan şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını bildirdi.

