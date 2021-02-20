Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
Gaziantep'te 'Katmerci Dayı' olarak bilinen Ali Adnan A., kafasına taşla vurulduktan sonra ağır yaralandı. Hastanede bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren ünlü katmerci, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Olay, yaklaşık bir hafta önce Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 Şubat 2021 tarihinde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürüde büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali P. isimli şahıs, Gaziantep'te Katmerci Dayı olarak bilinen Ali Adnan A.'nın kafasına taşlı vurdu. Kafasına taşla vurulduktan sonra ağır yaralanan ünlü katmerci, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir hafta boyunca tedavi gören ünlü katmerci Ali Adnan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden katmercinin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SERBEST BIRAKILAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Zanlı Ali P., olayın ardından yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ali Adnan A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın cinayet büroya devredilmesi üzerine zanlı Ali P.'yi yakalamak için tekrar çalışma başlatıldı.
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