Ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği: O anlar saniye saniye kaydedildi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:28

New York'taki ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Dünyaca ünlü meydanda duyulan patlama sesi üzerine, meydanda bulunan yüzlerce kişi panik halinde kaçmaya başladı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.

