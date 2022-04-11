Ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği: O anlar saniye saniye kaydedildi
New York'un en turistik bölgesi Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Çevredekilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar, saniye saniye kayıt altına alınırken, patlama sesinin sebebi sonradan anlaşıldı.
New York'taki ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Dünyaca ünlü meydanda duyulan patlama sesi üzerine, meydanda bulunan yüzlerce kişi panik halinde kaçmaya başladı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.
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