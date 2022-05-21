Ürdünlü diplomat Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi
Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Olayda ağır yaralanan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Beşiktaş’ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devir aldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yaralandı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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