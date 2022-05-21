Ürdünlü diplomat Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi

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Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Olayda ağır yaralanan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:05

Beşiktaş’ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devir aldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yaralandı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

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Ahmet Salim Subbed beşiktaş Diplomat Somer Sivrioğlu

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