Ürdünlü diplomat Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:05

Beşiktaş’ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devir aldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yaralandı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



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