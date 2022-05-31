Uşak'ta otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Uşak-İzmir kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın ardından otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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