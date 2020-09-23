Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe yıkıldı. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı yıkım çalışmaları sırasında büfede çalışan bir kişi gözyaşlarını tutamadı.
Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başladı. İş makinaları ile 2 büfe yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında çevik kuvvet polisleri de sahil yolunda bekledi. Büfe çalışanı bir kişi ise yıkım sırasında ağladı. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.
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