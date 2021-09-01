Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
Üsküdar Sahil’de balık tutan yurttaşların olta misinalarına bir martı dolandı. Olta yardımıyla kıyıya çekilen martı, yurttaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahil’de meydana geldi. Sahile balık tutmaya gelen yurttaşların attığı olta misinaları deniz üzerinde duran martıya takıldı. Misinadan kurtulmak isteyen martının çabaları sonuç vermedi. Olta yardımıyla kıyıya çıkartılan martı vatandaşların yardımıyla dolandığı misinadan kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, misinaya dolanan martıyı vatandaşların kurtarmaya çalıştığı ve misinadan kurtarılan martının denize bırakıldığı görülüyor.
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