Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
Adana'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı B.Ö.'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ile beline sarılı, içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında saat 23.00 sıralarında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.Ö. isimli kişiyi durdurdu. B.Ö.'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bağlı bomba düzeneği bulunduğunu fark etti.
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