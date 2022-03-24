Uzman Dermatolog Metin Oğuz, artan uyuz vakaları hakkında konuştu: İlaçlar çok etkili değil

24 Mart 2022 Perşembe, 12:09

Uyuz vakaları her geçen gün artıyor. Cumhuriyet TV, artan uyuz vakaları hakkında Uzman Dermatolog Metin Oğuz ile konuştu.

Söz konusu vakaların geçmişe oranla çok daha fazla arttığını söyleyen Oğuz, "Yılda 3-4 tane uyuz vakası görürken şu an bu oran günlük vaka sayısına çıktı" ifadelerini kullandı.

'VAKALARIN ARTIŞ SEBEBİ NEDİR?'

Vakaların artışındaki sebepler hakkında en önemli konunun ilaç direnci olduğunu ve piyasadaki ilaçların çok etkili olmadığını belirten Oğuz, ''Kişiler defalarca kullanıyorlar 5-10 kere kullandıkları halde tam geçmiyor. Kaşınan kaşınmayan herkesin tedavi edilmesi gerek. Belirtilerin başlaması için birkaç hafta geçmesi gerekiyor ve vücudunuzda uyuz paraziti oluyor sizi rahatsız etmiyor. Bütün aile fertlerinin aynı anda tedavi görmesi gerekiyor. Sadece aile de değil yakın görüşülen herkesin tedavi görmesi gerekli, uyuzla 1 yıl uğraşan aileleri tanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AŞILARLA BİR BAĞLANTISI YOK'

Uyuzun en çok direkt temas veya eşyalar nedeniyle bulaştığını söyleyen Oğuz, bu parazitin ince deriyi çok sevdiğini ve en çok teşhisin ellerden yapıldığını aktardı.

Vakaların tedavi yöntemleri hakkında da konuşan Oğuz, ilaçlarla ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

''Şu anda maalesef lokal olarak çok etkili bir ilacımız yok. Şu an dünyada bulunan ağız yoluyla kullanılan parazit ilacı var maalesef Türkiye'de bu ilaç mevcut bulunmuyor. Uyuz,5 yıldır yavaş yavaş artan temas yoluyla geçen bir hastalık. Aşılarla bir bağlantısı yok. Çok yakın aile fertleri dışında tokalaşma, sarılma gibi seremonileri de bırakmamız lazım.''