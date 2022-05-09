Vali Canbolat'tan, Soylu'nun ziyareti öncesi Celal Bayar’ın evinin restorasyonunun gecikmesine tepki

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın evinde süren restorasyon çalışmalarının planlanan sürecin gerisinde kalmasına tepki gösterdi, yüklenici firma sorumlusunu sert bir dille uyardı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu karşılamak üzere pazar günü Gemlik ilçesine giden Vali Yakup Canbolat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu, Umurbey Mahallesi’ndeki evde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yüklenici firma sorumlusundan çalışmalarla ilgili bilgi alan Canbolat, restorasyonun planlanan sürecin gerisinde devam etmesine tepki gösterdi.

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