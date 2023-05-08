Arenadan kaçan boğanın tribüne çıkması kamerada
Artvin'in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri festivalinde bir boğa, rakibiyla arenada dövüşürken birden protokol tribüne çıktı. Seyircilerin panik yaşadığı anlar, kameraya yansıdı.
İlçeye bağlı Osmanlı köyünde 30'uncusu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenada rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi. Yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak, ilçe prtokolü ve davetlilerin bulunduğu tribüne daldı. Panik yaşayan seyirciler, kaçarak ve tribün duvarından atlayarak boğadan keçmeye çalıştı. Boğa ise bir süre sonra duvardan atlayarak tekrar arenaya indi. Tribünde 1 kişinin hafif yaralandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.
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