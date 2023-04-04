Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Cumhuriyet TV'de aktardı: 'Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir'

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Cumhuriyet stüdyosuna konuk oldu.

İrem Karataş
04 Nisan 2023 Salı, 16:36

İBB'nin kamuoyu ile paylaştığı deprem risk haritasına göre, İstanbul-Avcılar yoğun risk altındaki bölgelerden biri. Turan Hançerli, Avcılar'da depreme ilişkin yapılan hazırlıkları anlattı. 

Yaşanan deprem felaketine ilişkin görüşlerini aktaran Hançerli, "Ülkemizin deprem kuşağında olduğu yüzyıllardır biliniyor. Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir" dedi.


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