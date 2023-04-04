Adıyaman’daki deprem konutlarını tanıdık müteahhit yapacak: İhale yine yandaşa
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem konutları için ihalelere devam ediyor. Projeler bir bir iktidar tanıdıklarına giderken Adıyaman için yapılan deprem konut ihalesi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkileri olan İbrahim Turgut’un şirketine verildi.
Bakanlık, 13 Mart’ta 1 milyar 645 milyon 86 bin TL’ye “Adıyaman 2’inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu Yapımı İşi” için ihale düzenledi. Dört farklı İhaleyi ise 1 milyar 488 milyon 595 bin TL’ye Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Rize merkezli şirketin sahibiyse aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün başkanı olan İbrahim Turgut.
HAKLARINI VERMEDİLER
Turgut daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmiş, oğlu Bilal Erdoğan’la da çok sayıda fotoğraf vermişti. Aynı zamanda Erdoğan, Turgut’un şirketini ziyaret etmişti. Şirket 2019’dan bu yana 13 farklı kamu ihalesi aldı. En çok Devlet Su İşleri’nden ihale alan şirket, buradan 4 milyar 208 milyon 416 bin 551 TL kazandı.
Geçen yaz boyunca AKP’li belediyeler İstanbul’un birçok noktasında kentsel dönüşüm mağduriyeti yaratmıştı. Turgut’un şirketi kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkanlardan. Beykoz’daki Tokatköy ve Güngören’deki Tozkoparan mahallelerinde riskli bölge ilan edilen noktalarda yurttaşlar hakları tam anlamıyla verilmeden evlerinden çıkarılmıştı.
İki mahalleye de çevik kuvet ve belediye ekipleri tarafından sabah baskınları düzenlenmişti. Yurttaşlara biber gazı ve plastik mermi sıkılmıştı. Tokatköy’deki kentsel dönüşüm projesi 789 milyon 743 bin TL’ye, Tozkoparan Mahallesi’ndeki proje ise 988 milyon 100 bin TL’ye Turgut’un şirketine verilmişti.
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