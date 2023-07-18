Dolar yükseliyor, asgari ücret eriyor! Ekonomist Enes Özkan: “Dolar yükselecek ama seviyesini…”
Seçimlerin ardından hareketlenen döviz kurlarında rekor serisi sürüyor. Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Seçimden önce piyasaya yapılan baskılamanın maliyetinin ödendiğini söyleyen Ekonomist Enes Özkan "Dövizin gideceği yer biraz daha yukarı ama seviyesini tahmin etmek güç" dedi.
Güne yükselişle başlayan döviz kurları tarihi rekor serisini bugün de sürdürdü. Türk lirası karşısında değer kazanan kurlarda ani yükseliş görüldü. Cumhuriyet TV'ye piyasaları değerlendiren Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomist Enes Özkan, iktidarın politikaları nedeniyle döviz kurundaki gidişatın öngörülemez olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın elinde doları tutacak bir aracın kalmadığını belirten Özkan, "İrrasyonel politikalar, ekonominin gerçeklerine uymayan süreçler tahmin edilemezliği artırıyor ve öngörülebilirliği düşürüyor. Dövizin gideceği yer biraz daha yukarı ama seviyesini ve süresini tahmin etmek mümkün ve mantıklı değil" dedi.
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