Dolar yükseliyor, asgari ücret eriyor! Ekonomist Enes Özkan: “Dolar yükselecek ama seviyesini…”

18 Temmuz 2023 Salı, 16:45

Güne yükselişle başlayan döviz kurları tarihi rekor serisini bugün de sürdürdü. Türk lirası karşısında değer kazanan kurlarda ani yükseliş görüldü. Cumhuriyet TV'ye piyasaları değerlendiren Daktilo1984 Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomist Enes Özkan, iktidarın politikaları nedeniyle döviz kurundaki gidişatın öngörülemez olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın elinde doları tutacak bir aracın kalmadığını belirten Özkan, "İrrasyonel politikalar, ekonominin gerçeklerine uymayan süreçler tahmin edilemezliği artırıyor ve öngörülebilirliği düşürüyor. Dövizin gideceği yer biraz daha yukarı ama seviyesini ve süresini tahmin etmek mümkün ve mantıklı değil" dedi.

