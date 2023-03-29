Ekonomi Profesörü Duran Bülbül Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'AKP'nin rant ekonomisi...'
Prof. Dr. Duran Bülbül, Türkiye seçime giderken yankıları süren ekonomik krizi Cumhuriyet TV'de değerlendirdi. Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunu rakamlarla değerlendiren Bülbül, muhalefetin seçimi kazanması halinde izleyebileceği ekonomik politikalara dair önerilerde bulundu.
Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, 2002'de ekonomik kriz zamanı iktidara gelen AKP'nin, Türkiye ekonomisini getirdiği son noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.
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