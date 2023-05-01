Erdoğan'dan skandal sözler: Bizim Alevi'ye de saygımız var, her 'türe' de...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ''Alevilik'' hakkındaki açıklaması için ''Ya sana kim dedi. Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe de saygımız var. Sen Aleviliğini yaşa, ama anlatmana gerek yok'' ifadelerini kullandı.
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