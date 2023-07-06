İstek parçayı çalmadığı için öldürülen müzisyen davasında karar çıktı, tutuklulardan biri tahliye edildi!

06 Temmuz 2023 Perşembe, 16:13

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen müzisyen Onur Şener davasında mahkeme tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e “kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25’er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz delil yetersizliğinden beraat etti.

Davanın sonucuna ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Av. Doğan Erkan, "Sanık Semih Soyalp'in tahliyesine itiraz edeceğiz. Beraat kararı verilen kadın sanıklar için de itiraz edeceğiz. İstediğimiz sonucu alamazsak Yargıtay'a gideceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hem Onur Şener'in ailesinin adalete kavuşması için hem de sanatçı ve sanat özgürlüğü için" ifadelerini kullandı.