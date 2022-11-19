'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan’dan ‘Adana’ itirafı: Ayak bastığı 2. gün...

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Emrah Kolukısa'nın sunduğu programın konukları Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile Yönetmen Ömer Faruk Sorak oldu. Özoğuz ve Sorak 25 Kasım'da vizyona girecek "Kendi Yolumda" filmine dair merak edilenleri yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 21:00

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