Kılıçdaroğlu çiftinin acı günü!

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın Eskişehir Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2023 Çarşamba, 15:16

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın Eskişehir Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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