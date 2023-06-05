Sitelerde yabancı sayısı Türk sayısını geçti, yönetici seçilen yabancıların sayısı artıyor

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İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programının konuğu Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2023 Pazartesi, 18:17


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