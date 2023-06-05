Tunç Soyer üreticiyle buluştu: Kimsenin şüphesi olmasın...

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi'nin bu yıl merhum Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan anısına düzenlediği 16. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne katıldı. Soyer, “Her daim baharı bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye yayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O daim baharları, Anadolu'da güneş bekleyen herkese taşıyacağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2023 Pazartesi, 11:10


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