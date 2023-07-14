Zülal Kalkandelen'den çok sert 'Lâiklik' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Karma eğitim esas ama kız okulları açılması gerekiyorsa açılır" sözleri tartışılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, karma eğitim tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Karma eğitim esas ama kız okulları açılması gerekiyorsa açılır" sözleri tartışılmaya devam ediyor. Bakan Tekin, bu sözlerine bir kesim yoğun tepki gösterirken destek mesajları da geldi. Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Bakan'ın sözlerine ilişkin," Tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum" dedi. Ayasofya eski İmamı Mehmet Boynukalın ise "Kız okullarının açılmasının önündeki engel lâiklik ise, o lâikliği kaldırmak gerekir" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, karma eğitim tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu.
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