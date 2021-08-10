Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yangın bölgesinde bağlı olan köpek ve yavruları, jandarma tarafından korumaya alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır" denildi.
Paylaşılan görüntüde ise yavru köpeklerin taş yığınları arasından kurtarılarak, anneleri ile buluşturulması, jandarmanın da köpeği elleriyle beslemesi yer aldı.
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