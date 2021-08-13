Yangın tehlikesine karşı 700 bidon su konuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarına konulan su dolu yüzlerce bidonla yangına karşı önlem alınıyor.
Turizm Teknik Müdürler Derneği sık sık yangının çıktığı Bodrum’da yol kenarından başlayacak yangınlara karşı tedbir aldı. İlçede faaliyet gösteren otellerden toplanan boş bidonlara su doldurularak yol kenarlarına konuldu.
Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde yol kenarına mahalle sakinleri ve muhtarlıkların desteğiyle yaklaşık 10’ar metre aralıklarla yüzlerce bidon konuldu. Şu ana kadar 700 adet su dolu bidonun konulduğu ve diğer mahallelerde konulmaya başlanacağı ifade edildi.
Video Haberler
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
- Selde kaybolmadan önce son mesaj