Yangın yerinde köylüden, Erdoğan'a isyan: Bize su vereceğine çay atıyor! Nasıl başkan bu
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Köyü'nde çıkan yangında incelemede bulunan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın yanına yaklaşan köylü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yangına yeterli helikopter ve uçak gönderilmemesine tepki gösterdiği anlarda yanına yaklaşan köylü Erdoğan'a sert tepki gösterdi.
Yangına yeteri kadar müdahalede bulunulmadığını belirten köylü, "Çoluğumuz çocuğumuz yandıktan sonra mı gelecekler? Evimiz yandıktan sonra mı gelecek? Biz bunu destekledik başımızın tacı ettik! O bizi yere tepti. Nasıl başkan bu? Böyle başkan olur mu? Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" diye isyan etti.
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