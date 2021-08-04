Yangın yerinde köylüden, Erdoğan'a isyan: Bize su vereceğine çay atıyor! Nasıl başkan bu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:21

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yangına yeterli helikopter ve uçak gönderilmemesine tepki gösterdiği anlarda yanına yaklaşan köylü Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

Yangına yeteri kadar müdahalede bulunulmadığını belirten köylü, "Çoluğumuz çocuğumuz yandıktan sonra mı gelecekler? Evimiz yandıktan sonra mı gelecek? Biz bunu destekledik başımızın tacı ettik! O bizi yere tepti. Nasıl başkan bu? Böyle başkan olur mu? Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" diye isyan etti.



