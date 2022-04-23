Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
Mersin'de belediye personeli, rutin deniz temizliği sırasında fark ettiği yaralı caretta carettayı tedavi edilmek üzere Hayvan Hastanesi’ne ulaştırdı. Aynı bölgede 1 deniz kaplumbağası ise ölü bulundu.
Sabah saatlerinde rutin deniz temizliğini yaparken deniz yüzeyinde hareket güçlüğü çeken caretta carettayı gören İbrahim Doğan, kaplumbağanın kuyruk kısmında kabuğunun kırık olduğunu fark etti. Doğan, deniz kaplumbağasının susuz kalmasını engellemek için Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda bulunan iskeleye kadar deniz içerisinden güvenli bir şekilde gelmesini sağladı.
Kırık ve derin yara dolayısıyla kaplumbağanın tekne pervanesine çarptığını tahmin eden ekipler, tedavi edilmek üzere Hayvan Hastanesi’ne nakledilmesini sağladı.
"BOĞULARAK ÖLMÜŞ"
Doğan’ın aynı bölgede ölü bulduğu diğer kaplumbağanın ise ön yüzgeç ve boyun kısmından ‘çarpma’ diye tabir edilen oltaya takılarak misinaya dolandığı ve suyun altından çıkamadığı için boğularak öldüğü tahmin ediliyor.
İbrahim Doğan, caretta carettaları deniz temizliği yaptıkları sırada gördüklerini anlatarak, "Müdahale ettik ve buraya getirdik, arabaya yükledik. Hayvan Hastanesi'ne göndermek üzere yola çıkacak şimdi. 2'nci bir kaplumbağamız da balıkçılar tarafından çarpmaya takılmış. O da boğularak ölmüş. Üzüntü yaşıyoruz tabi ki bu tür olaylarda. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.
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