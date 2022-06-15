Yardım etme bahanesiyle görme engelli genç kızın telefonunu çaldı
Aksaray’da, görme engelli A.K.'nin (20) halk otobüsünden inerken cep telefonunu çalındı. Genç kıza yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, çantasından telefonu aldığı belirlenen Tolga Özkaya (20) yakalanıp, tutuklandı.
Olay, geçen hafta perşembe günü Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli A.K. adlı genç kız, halk otobüsünden inmek istediği sırada yolculardan Tolga Özkaya da yardım etmek için geldi. Özkaya, bu sırada A.K.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, hızla uzaklaştı.
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