Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu

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Yargıtay, 2013 yılında Muğla'da ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu (26) ve aynı araçta gördüğü kişiyi öldüren ve bir kişiyi de yaralayan Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) verilen cezayı fazla bularak ikinci kez bozdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 16:10

Muğla'da 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından, tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından fazla bulunarak ikinci kez bozuldu. Sedef'in annesi Gülendar Kan, Yargıtay ikinci kez bizi yıktı dedi.

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