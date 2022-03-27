Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu

27 Mart 2022 Pazar, 16:10

Muğla'da 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından, tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından fazla bulunarak ikinci kez bozuldu. Sedef'in annesi Gülendar Kan, Yargıtay ikinci kez bizi yıktı dedi.

