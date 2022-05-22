Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı: ÇAYKUR önünde eylem

22 Mayıs 2022 Pazar, 17:02

Rize'de, toplanan çayları fabrikaya taşıyan 400 kamyoncu, ÇAYKUR'un taşıma ücretlerine yaptığı zammı kabul etmeyince yüzlerce çay üreticisi mağdur oldu. ÇAYKUR’un Işıklı Çay Fabrikası önünde toplanan çay üreticileri ile yetkililer arasında tartışma yaşandı.

ÇAYLAR ELLERİNDE KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Rize'de 2022 yılı yaş çay alım fiyatını destekleme dahil 7 TL olarak açıklamasının ardından, 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını önceki gün açan ÇAYKUR, Ardeşen 2 Nolu Kamyoncu ve Taşıyıcılar Kooperatifi’yle anlaşamayınca topladıkları çaylar yüzlerce üreticinin elinde kaldı. Görevli eksperler, topladıkları çaylarla birlikte alım yerlerine giden üreticilere “Depolarımız dolu, çay alamıyoruz” yanıtını verdi. Çay üreticileri, topladıkları çayları alım yerlerine satamayınca araçlarıyla bu kez Işıklı Çay Fabrikası’nın önünde toplandı. Aracı olmayan çay üreticisi kadınlar ise sırtına aldıkları çay çuvallarıyla Işıklı Çay Fabrikası önünde çaylarını satmak için beklemeye başladı. Fabrika yetkililerinin kapı önünde toplanan bazı araçları fabrika içerisine aldığı esnada izdiham yaşandı. Bazı üreticiler bu duruma tepki gösterdi.