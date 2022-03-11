Yasağa rağmen sipariş götüren motokuryeler isyan etti
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle motokuryelik yapmak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İstanbul'da kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi. Niştantaşı'nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.
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