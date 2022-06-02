Yaşlı kadın akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
Akaryakıta gelen peş peşe zamlar sonrası benzin pompasına yansıyan fiyat, dört haneli rakamları görmeye başladı. Sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise oldukça dikkat çekti. Videoda, yaşlı bir kadının benzin ücreti karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.
Türkiye haziran ayına zam yağmuruyla başladı. Elektrik, doğalgaz, benzin ve motorine dev zam geldi.
Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,34 TL’ye, İzmir’de 26,35 TL’ye yükseldi.
TikTok’ta da zamlara ilişkin videolar paylaşılmaya başlandı. Büyük ilgi gören videolarından birinde bir kadının oğlu ve eşiyle birlikte benzin alırken benzin pompasında bin lirayı aşan fiyata yönelik “200-300 lirayla Yozgat’a gidip geliyorduk. Ben bir daha kapının önüne çıkmam bu ne” dediği görülüyor.
Video Haberler
- İstanbul Çekmeköy'de iki ayrı kaza kamera'da
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
- Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti
- Uzmanından korkutan kuraklık uyarısı
- Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi