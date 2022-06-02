Yaşlı kadın akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!

TikTok’ta da zamlara ilişkin videolar paylaşılmaya başlandı. Büyük ilgi gören videolarından birinde bir kadının oğlu ve eşiyle birlikte benzin alırken benzin pompasında bin lirayı aşan fiyata yönelik “200-300 lirayla Yozgat’a gidip geliyorduk. Ben bir daha kapının önüne çıkmam bu ne” dediği görülüyor.



