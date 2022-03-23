Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar çıktı

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İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan 2 taksiciye 1823'er lira para cezası kesildi. Araçlar da 3 gün trafikten men edildi. Sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alındı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 12:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih'teki bir hastanenin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan 2 taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.


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