Yaya geçidindeki kazada 'tahliye' tepkisi: 'Gerçekten biz de öldük'
Maltepe'de ocak ayında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 38 yaşındaki Seda Doğan'a, hızla ilerlediği belirtilen ehliyetsiz sürücü çarparak ölümüne neden oldu. 22 yaşındaki sürücüye, 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye kararı çıktı. Ölen kadının ailesi karara tepki gösterdi.
Kaza 18 Ocak 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Fil Yokuşu Sokak'taki yaya geçidinde meydana geldi. Bir marketin bilgi işlem servisinde görev yapan Seda Doğan(38), Maltepe'deki işine gitmek için yola çıktı. Yaya geçidinden geçmek isteyen Seda Doğan'a Nurullah U.'nun kullandığı otomobil çarptı.
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