Yemek yedikten sonra aracının yanına giderken kazada öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı. Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi.
Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.
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