Yerde yatan yaralı atı Esenyurt Belediyesi kurtardı
Esenyurt Belediyesi yurttaşların ihbarı sonucu, yerde bitkin ve yaralı şekilde yatan atı tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde yerde bitkin ve yaralı şekilde yatan bir at olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı ve yeterli beslenemediği için bitkin düşmüş atı, Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada yapılan ilk tetkiklerde yaraları sarılan at, vitamin ve serumlarla hayata döndürüldü.
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