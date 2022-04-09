Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir: 'Cüneyt Arkın'a kırgınım'

Abone Ol google-news

Türk sinemasının usta oyuncusu Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe kendilerine saygı gösterilmediğini ifade etti. Taşdemir "Yeşilçam oyuncularına ve yönetmenlerine vefasızlık yapılıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:17

'Korkusuz Korkak' filminde Gaddar Kerim, 'Umudumuz Şaban'da Mardinli Arif'i ve 'Tatar Ramazan'da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bıraktı. 50 yıldır Silivri'de yaşayan Taşdemir, oyunculuk yapmak istemediğini belirtti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler