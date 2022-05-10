Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda birinci olan ‘Mia’ isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi.
Van’da düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda birinci olan ‘Mia’ isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi.
Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor. 2022 yılında ilk parti doğumlar son bulurken, toplamda 120 civarında yavru dünyaya geldi. Dünyaya gelen yavru kediler arasında en çok dikkat çeken ise güzellik yarışmasında yılın birincisi seçilen ‘Mia’ isimli kedinin yavruları oldu.
“Kendisi gibi sevimli yavruları oldu”İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde güzellik yarışmasına katılacak yüzlerce hayvanın olduğunu belirtti. Yarışma için seçtikleri ‘Mia’ isimli kedinin ise bu yarışmada birinci olduğunu hatırlatan Kaya, “Bu kedimiz hamileydi ve doğum yaptı. Kendisi gibi sevimli yavruları oldu. Şu an bu yavrularını büyütmekle meşgul” dedi.
“İlk parti doğumlar tamamlandı”
Merkezde 2022 yılında 120 civarında yavru kedinin dünyaya geldiğini dile getiren Kaya, “Birinci parti doğumlar bu yüzden çok verimli geçti. Buna göre bu yıl kediler için daha umutlu konuşabiliriz. Birinci parti doğumların ardından ağustos ayında ve ekim döneminde doğumlar devam edecektir. 2022 yılının sonuna kadar merkezimizde yavrular doğmaya devam edecektir” diye konuştu.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- AKP'de tekme tokat kavga!