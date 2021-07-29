Yolcu otobüslerinin önünü kesip asker eğlencesi yaptılar

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:38

Esenler, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda, bir grup asker konvoyu düzenledi. Gruptakiler, arkalarındaki yolcu otobüsüne aldırış etmeden yolu kapattı. Araçlarından inen gruptakiler, askere giden kişiyi alıp havaya attı. Kendilerine korna çalarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmeyen grup, konvoy yapmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.